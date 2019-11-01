Сливочное масло и сметана в Томске дешевле, чем в соседних регионах

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-01T11:58:49+03:00

За картошкой стоит ехать в Барнаул, а за молоком – в Кызыл! Фото: svopi.ru

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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области обнародовал средние цены на продовольственные товары в областных центрах Сибирского федерального округа.

По данным на 28 октября 2019 года, самый дешевый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-2-го сорта (за килограмм) продавался в Кемерове – 37,76 руб., самый дорогой в Красноярске – 62,25 руб. Для сравнения, в Томске в среднем «кило» белого хлеба стоило 44,01 руб.

Надо сказать, стоимость продовольственных товаров в столице Томской области ближе к средней по СФО, за исключением нескольких позиций. Так, у нас самые дешевые сливочное масло и сметана (соответственно 458,99 и 158,49 руб. за килограмм), а дороже всего эти продукты в Иркутске (614,46 и 286,37 руб.). Зато вареная колбаса в Томске в среднем стоит 421,66 руб./кило, а вот в Кемерове – всего 341,51 руб.

За относительно дешевым картофелем стоит съездить в Барнаул, центр агропромышленного Алтайского края: за килограмм там попросят 13,83 руб., тогда как в суровом Иркутске – в среднем 26,26 руб. На барнаульском рынке также недороги яйца – 49,33 руб. за десяток (в Томске – 60,68 руб.).

Кстати, иркутская и красноярская столицы лидируют по ценам на большинство продуктов, включая ржаной хлеб, гречневую крупу, говядину и охлажденных кур, а также сахар-песок. Что касается стоимости молока цельного пастеризованного, в общем ряду выделяются Омск и Кызыл: там оно, соответственно, стоит 46,99 (самое дешевое) и 64,60 (самое дорогое) руб. за литр.

ИСТОЧНИК KP.RU