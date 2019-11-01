Обновленную лестницу к Томи откроют для горожан в выходные
Подрядчик мэрии Томска своевременно завершил благоустройство лестничного спуска в пешеходной зоне Набережной реки Томи.
«Сегодня строительная бригада наводит на объекте порядок, шлифует оставшиеся элементы», - сообщила пресс-служба горадминистрации.
Строители обещают, что пройтись по обновленной набережной горожане смогут уже в ближайшие выходные.
Отметим, что в ходе ремонта на спуске к Томи были демонтированы поврежденные ступени, укреплено основание лестницы винтовыми сваями и выполнены другие работы.
В перспективе власти не исключают, что этот участок набережной может быть оформлен гранитом.
ИСТОЧНИК KP.RU