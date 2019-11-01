Обновленную лестницу к Томи откроют для горожан в выходные

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-01T11:28:49+03:00

Сейчас строители завершают наводить на объекте порядок. Фото: мэрия Томска

Подрядчик заканчивает работы по спуску к реке в Губернаторском квартале

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Подрядчик мэрии Томска своевременно завершил благоустройство лестничного спуска в пешеходной зоне Набережной реки Томи.

«Сегодня строительная бригада наводит на объекте порядок, шлифует оставшиеся элементы», - сообщила пресс-служба горадминистрации.

Строители обещают, что пройтись по обновленной набережной горожане смогут уже в ближайшие выходные.

Отметим, что в ходе ремонта на спуске к Томи были демонтированы поврежденные ступени, укреплено основание лестницы винтовыми сваями и выполнены другие работы.

В перспективе власти не исключают, что этот участок набережной может быть оформлен гранитом.

ИСТОЧНИК KP.RU