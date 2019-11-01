Томские полицейские гоняли по улицам студента на машине без номеров

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-01T10:58:07+03:00

В отношении парня собраны 29 материалов об административных правонарушениях. Фото: УМВД по ТО

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Юный житель Красноярского края задержан в Томске за грубое нарушение правил дорожного движения. 19-летний парень, студент одного из томских вузов, привлек внимание стражей порядка тем, что катался по улицам (конкретно на перекрестке пр. Кирова и ул. Белинского) на автомобиле без государственных регистрационных знаков. Полицейские призвали водителя остановить машину, но молодой лихач проигнорировал требование. Инспекторы ГИБДД бросились в погоню с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Оказавшись в стрессовой ситуации, юноша полностью проявил себя.

«Нарушитель во время движения совершал грубейшие нарушения правил дорожного движения РФ, связанные с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

Дерзкого студента удалось задержать только в другом районе города - на ул. Карла Маркса. Суд приговорил парня для начала к пяти суткам административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU