2019-11-01T08:30:01+03:00
Здоровье

Электронный больничный можно оформить во всех медучреждениях Томской области

Пациент сам выбирает, какой лист ему нужен: бумажный или цифровой
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Электронный бюллетень одновременно видят в информационной базе медицинского учреждения и работодательЭлектронный бюллетень одновременно видят в информационной базе медицинского учреждения и работодательФото: из открытых источников
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За счет перехода на электронные версии больничных увеличилась скорость межведомственного взаимодействия, а также сократились случаи потери и порчи листов нетрудоспособности.

У всех государственных медицинских учреждений Томской области сегодня есть возможность оформлять пациентам электронный больничный, - сообщил заместитель начальника областного департамента здравоохранения Вадим Бойков.

Электронный бюллетень одновременно видят в информационной базе медицинского учреждения, Фонде социального страхования (ФСС), работодатели, а при необходимости — сотрудники Бюро медико-социальной экспертизы.

Пациенты могут получить информацию о выданных им электронных больничных и выплатах через личный кабинет на сайте ФСС.

При этом пациент сам выбирает, какой больничный лист ему нужен — на бумажном бланке или электронный. В случае возникновения вопросов, связанных с электронными больничными, можно обратиться в Томское региональное отделение ФСС РФ по телефону 8 (3822) 60-84-58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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