Электронный больничный можно оформить во всех медучреждениях Томской области
За счет перехода на электронные версии больничных увеличилась скорость межведомственного взаимодействия, а также сократились случаи потери и порчи листов нетрудоспособности.
У всех государственных медицинских учреждений Томской области сегодня есть возможность оформлять пациентам электронный больничный, - сообщил заместитель начальника областного департамента здравоохранения Вадим Бойков.
Электронный бюллетень одновременно видят в информационной базе медицинского учреждения, Фонде социального страхования (ФСС), работодатели, а при необходимости — сотрудники Бюро медико-социальной экспертизы.
Пациенты могут получить информацию о выданных им электронных больничных и выплатах через личный кабинет на сайте ФСС.
При этом пациент сам выбирает, какой больничный лист ему нужен — на бумажном бланке или электронный. В случае возникновения вопросов, связанных с электронными больничными, можно обратиться в Томское региональное отделение ФСС РФ по телефону 8 (3822) 60-84-58.
ИСТОЧНИК KP.RU