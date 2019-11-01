В администрации Томска обсудили возможность сохранить деятельность компании «Чистый мир»

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-01T07:23:47+03:00

Для оснащения всех контейнерных площадок потребуется весь имеющийся парк ёмкостей Фото: из открытых источников

Разработана дорожная карта решения проблемы, которая включает в себя возврат сеток

Изменить размер текста: A A

По поручению мэра Ивана Кляйна в администрации города прошло совещание с участием представителей департамента дорожной деятельности и благоустройства, регионального оператора по вывозу ТКО, компаний «АБФ-Логистик», «Чистый мир» и общественного движения Ван&Гог, на котором обсуждалась возможность взаимодействия всех структур в вопросах раздельного накопления мусора.

Как ранее сообщалось «САХ» устанавливает специальные контейнеры для сбора отходов, подлежащих вторичной переработке вместо желтых сеток. До конца недели будут поставлены оранжевые баки на 345 площадках. По словам представителя компании «Чистый мир» в администрации говорили, что разработана некая дорожная карта решения проблемы. Она включает в себя возврат сеток на прежние места и определение схемы работы с компанией.

По сообщению пресс-службы мэрии, юристы изучат документы, предоставленные «Чистым миром» и, если есть возможность сохранить их право осуществлять раздельное накопление отходов, не нарушая законодательство, её проработают.

«Тем более, для оснащения всех контейнерных площадок емкостями для «сухих» отходов, подлежащих вторпереработке потребуется весь имеющийся парк ёмкостей», – говорится в сообщении.

Также обсуждалась возможность привлечения компании «Чистый мир» для раздельного сбора мусора на базе образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU