2019-11-01T07:02:01+03:00
Недвижимость

В Томске появился студенческий сквер, посвященный дружбе народов

В его центре столб с указателем в разные страны
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Новая площадка у МКЦ станет - еще одно студенческое место в городеНовая площадка у МКЦ станет - еще одно студенческое место в городеФото: из открытых источников
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Новое общественное пространство обустроили на пересечении улиц Белинского и Усова. Как отвечают авторы проекта, участники дизайн-студии LLTONE и «Живой лаборатории», перекресток удалось «оживить» и подчеркнуть многоликость студенческого сообщества. Вокруг верстового столба появилось бетонное основание «Глобус», на котором художники и граффитисты создадут картину континентов и стран, из которых приезжают иностранные студенты в Томск. Многонациональность студенчества поддержана, в том числе, приствольными решетками с индивидуальным дизайном на трех языках - русском, английском и китайском. В сквере появился экспериментальный участок с велодорожкой, которая отделена от пешеходной части лентой из булыжных камней.

Здесь высадили березы, три вида ивы липы, яблони, пузыреплодник, злаковые и многолетние травы, горные сосны. В перспективе они сформируют три уровня озеленения.

В благоустроенном сквере также смонтированы деревянные настилы, которые можно использовать для уличных выступлений и летних кафе. Здесь же установили 27 скамеек. К середине ноября сквер дополнится системой интеллектуального видеонаблюдения на основе глубокого обучения видеокамер. Проект был реализован на средства национального проекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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