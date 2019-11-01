В Томске не хватает водителей трамвая

СЕГОДНЯ 06:24 2019-11-01T06:24:15+03:00

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Муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» продолжает набор курсантов на обучение по профессиям водителя трамвая и водителя троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На первом месте – безопасность пассажироперевозок и это объясняет ряд требований к кандидатам. Чтобы стать курсантом, нужно быть старше 21 года, с отсутствием медицинских противопоказаний, судимости, непогашенного наказания в виде лишения права на управление транспортом, а также необходимо проживать в Томске, при этом нужно иметь областную или иногороднюю прописку.

На время обучения курсанты будут получать стипендию – шесть тысяч рублей. После окончания обучения и получения водительского удостоверения обеспечено трудоустройство в дружном коллективе с пакетом социальных гарантий, ежегодный отпуск до 42 дней, своевременная зарплата от 20 тысяч рублей дважды в месяц.

Шестимесячное обучение начнется в январе-феврале 2020 года. Собеседование проводится в троллейбусном депо по пр. Фрунзе, 137 с 8.30 до 15.30 ежедневно в будни с перерывом на обед с 12 до 13 часов. При себе необходимо иметь паспорт и трудовую

ИСТОЧНИК KP.RU