За три месяца томичи оплатили 264 тысячи поездок в электротранспорте безналичным способом

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-31T13:22:55+03:00

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По данным «Трамвайно-троллейбусного управления» за три месяца с помощью банковских карт и мобильных устройств томичи оплатили почти 264 тыс. поездок.

С 1 августа томичи получили возможность оплачивать проезд банковской картой через переносные платежные терминалы кондуктора или с помощью мобильного устройства. В середине сентября в трамваях и троллейбусах появились стационарные терминалы, закрепленные на поручнях. Оплатить проезд по-прежнему можно и наличными, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня мы видим, что среди томичей набирает популярность возможность оплачивать проезд безналичным способом. По поручению мэра Ивана Кляйна «Трамвайно-троллейбусное управление» вместе с разработчиками продукта предприняли все необходимые меры по повышению качества предоставления услуг пассажирам. Так, в подвижном составе были установлены стабилизаторы и другое оборудование, позволяющее системе работать при перепадах напряжения и при низкой температуре воздуха. Сегодня во всем электротранспорте Томска система безналичного расчета работает без сбоев», - отметила Ольга Свахина, заместитель директора ТТУ.

Также уточняется, что горожане, оплатившие проезд по карте с помощью стационарного терминала, не получают бумажный билет, но подтвердить факт оплаты может кондуктор. В случае, если поездка не состоялась, и она была оплачена безналичным способом, то вернуть деньги можно, обратившись с заявлением в «Трамвайно-троллейбусное управление». Подробности о возврате средств можно узнать по тел. 999-646.

ИСТОЧНИК KP.RU