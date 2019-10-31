195 незаконных торговых павильонов уберут с улиц Томска

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-31T12:23:57+03:00

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В период с 2019 по 2023 годы администрациями районов Томска запланировано демонтировать 195 объектов нестационарной торговли: 89 - в Кировском районе, 27 - в Ленинском районе, 30 - в Октябрьском районе, 49 - в Советском районе, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы планомерно наводим порядок на улицах города и убираем киоски и торговые павильоны, которые не входят в городскую схему размещения нестационарных объектов, не имеют разрешительной документации и не вписываются в облик современного города», – подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

Уточняется, что с начала года было демонтировано 56 незаконных нестационарных торговых объектов. До конца 2019 года в городе планируется убрать еще 9 объектов: 4 в Ленинском районе и 5 в Советском районе.

При демонтаже нестационарных торговых объектов собственникам предлагаются свободные места, имеющиеся в городской Схеме размещения нестационарных торговых объектов, которая была утверждена в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU