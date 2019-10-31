Цены на новое жилье в Томской области растут опережающими темпами

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-31T11:56:39+03:00

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По данным Томскстата, цены на жилье в регионе растут третий квартал подряд, причем особенно ощутимо – на вновь построенные квартиры. В 3-м квартале 2019 года в сравнении со 2-м кварталом среди субъектов Сибирского федерального округа наибольший рост цен на жилье на первичном рынке зафиксирован в Томской области (на 6,3 %), на вторичном рынке – в Кемеровской области (на 3,4 %).

На вторичном рынке, где представлены квартиры функционирующего жилого фонда, рост цен был небольшим – в среднем на 0,4 %. В том числе на квартиры улучшенного качества – на 0,6 %, на квартиры среднего качества (типовые) – на 0,7 %. Цены на квартиры низкого качества упали на 3,8 %.

В конце 3-го квартала 2019 года на первичном рынке средняя цена одного квадратного метра жилья составила 57 221 руб., на вторичном – 48 619 руб. При этом цены на жилье заметно различались в зависимости от материала наружных стен. Наиболее дорого ценятся новые квартиры в монолитных и монолитно-кирпичных домах – 60 274 руб. за «квадрат». В крупнопанельных и крупноблочных новостройках квадратный метр стоит в среднем 59 171 руб., в кирпичных – 52 658 руб.

На вторичном рынке наибольшая цена за «квадрат» жилья также зафиксирована в домах монолитного исполнения; далее «по степени ценности» следуют кирпичные, крупнопанельные и крупноблочные здания.

Среди субъектов СФО на первичном рынке в конце 3-го квартала 2019 года самая высокая цена за квадратный метр общей площади сложилась в Иркутской области – 58 442 руб. На втором месте Томская область (57 221 руб.), далее следуют Красноярский край (56 825 руб.) и Новосибирская область (56 313 руб.). Самая низкая цена на вновь построенные квартиры зафиксирована в Омской области – 42 067 руб.

На вторичном рынке наибольшая цена за «квадрат» отмечена в Республике Тыва (60 569 руб.); на втором месте Новосибирская область (56 796 руб.), на третьем – Томская область (48 619 руб.). Самая дешевая «вторичка» в Кемеровской области – в среднем 41 227 руб. за квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU