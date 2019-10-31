Опрос: большинство томичей хотят не работать и путешествовать

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-31T11:07:58+03:00

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Портал по поиску работы Зарплата.ру опубликовал результаты опроса 680 томичей касательно их сокровенных мечтаний.

Как выяснилось, жители «умного» и инновационного региона вовсе не рвутся трудиться на его благо и в принципе.

«Большинство опрошенных – 85% – отметили, что хотели бы иметь возможность никогда не работать и при этом не испытывать нужду в деньгах. А вот 15% томичей утверждают, что не смогли бы не трудиться. Самым популярным вариантом времяпровождения стали путешествия – этому хотели бы посвятить свою жизнь 71% горожан. 54% ушли бы с головой в саморазвитие, а 41% – в хобби. 16% жителей Томска занялись бы благотворительностью, а 4% завели бы блог. 12% горожан рассказали, что если бы им не пришлось работать, они просто жили бы в свое удовольствие, ничем конкретным не занимаясь», - сообщила пресс-служба портала.

Любопытно, что 34% опрошенных считают, что когда-нибудь смогут себе позволить не работать и заниматься тем, чем хочется. На чем основаны эти фантазии – остается только догадываться.

ИСТОЧНИК KP.RU