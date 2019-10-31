Благодаря Гарантийному фонду томский бизнес привлек кредитов на 5 млрд руб

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-31T10:44:00+03:00

С 2008 года Фонд предоставил предпринимателям региона 474 поручительства на 2 млрд рублей Фото: из открытых источников

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Текущие итоги работы за 2019 год подвел Гарантийный фонд Томской области, который занимается предоставлением поручительств предпринимателям при оформлении кредитов в банках. Эта мера уже более десятка лет помогает бизнесу привлекать займы на пополнение оборотных средств и инвестиционные вложения.

Как следует из данных, опубликованных на сайте областной власти, в этом году Гарантийный фонд выдал томичам 40 поручительств в размере 226 млн рублей, под которые заемщики получили кредитов на 651 млн рублей. В целом, с 2008 года Фонд предоставил предпринимателям региона 474 поручительства на 2 млрд рублей, что позволило им привлечь займов на 5 млрд рублей.

Очевидно, что предоставление поручительств стало действенным инструментом развития бизнеса в Томской области, и это направление поддержки продолжает укрепляться.

«В сентябре в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региональный Гарантийный фонд получил более 42 млн рублей, из них 15 — направлены на докапитализацию фонда, 27 млн рублей — на предоставление поручительств предпринимателям из Северска», - сообщила пресс-служба областной администрации.

Со своей стороны директор Гарантийного фонда Томской области Омар Асаев напомним представителям бизнеса, что за поручительством может обратиться любой предприниматель, зарегистрированный на территории региона, не имеющий задолженности по обязательным платежам в бюджет и просрочек по ранее полученным кредитам.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Гарантийного фонда Томской области и по тел.: 8 (3822) 71-31-20, gf@gf-tomsk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU