В томском аэропорту появилась новая услуга Fast Track

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-31T10:41:21+03:00

Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо связаться с сотрудником аэропорта Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

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В аэропорту ТОМСК сообщили, что ввели экспресс-регистрацию на рейсы.

Fast Track – это услуга, позволяющая пройти все предполетные формальности в ускоренном порядке. Ее предоставляют крупные турфирмы, а также специальные аэропортовые службы. Fast Track может выручить, если вы, например, не успеваете на стыковочный рейс или приезжаете к самому концу регистрации. Единственное неудобство – в том, что заказывать услугу обычно надо заранее. прохождение предполётных процедур при сопровождении сотрудника аэропорта.

Услуга действует в тестовом режиме с 25 октября 2019 года для пассажиров внутренних и международных воздушных линий.

Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо связаться с сотрудником аэропорта по телефону 932-700 или обратиться в Справочное бюро по прибытию в аэропорт.

Обслуживание пассажиров, воспользовавшихся услугой Fast Track, осуществляется на стойке регистрации бизнес пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU