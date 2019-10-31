Томские городошницы впервые победили на первенстве России

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-31T10:26:47+03:00

Наши спортсменки крепкие и целеустремленные Фото: из открытых источников

А северчанка Алиса Шестакова также впервые завоевала «золото» в личном зачете

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Первенство России по городошному спорту проходит в городе Вятские Поляны Кировской области. В томскую команду вошли воспитанницы северской детско-юношеской спортивной школы «Русь», - сообщили в администрации региона

«Впервые в истории томского городошного спорта команда региона завоевала золотые медали первенства России среди девушек. В составе сборной выступали Алиса Шестакова, Арина Юшкевич, Екатерина Фролова, Елизавета Смирнова и Алина Гирина. Спортсменок тренируют Сергей Блохин, Владимир Синьков и Виталий Горбатых», — сообщил директор ДЮСШ «Русь» Алексей Горбатых.

Всего в командном турнире участвовали девять сборных. Второе место заняли нижегородские спортсменки, «бронза» досталась команде из Республики Крым.

В личном первенстве северчанка Алиса Шестакова завоевала «золото» — также впервые в истории женского городошного спорта Томской области. В этой группе за победу боролись более 40 сильнейших спортсменок России.

По итогам выступления на первенстве страны Алиса Шестакова вошла в состав сборной России для участия в первенстве Европы. Соревнования пройдут в июле 2020 года в Республике Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU