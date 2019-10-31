2019-10-31T10:22:59+03:00
Общество

Бюджет Томской области на 2019 год пополнился почти на 100 млн рублей

Такое решение приняли на очередном собрании депутаты регионального парламента
Антонина Ленская
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Доходы и расходы областного бюджета выросли за счет дополнительных безвозмездных поступлений из Федерации. Фото: duma.tomsk.ruДоходы и расходы областного бюджета выросли за счет дополнительных безвозмездных поступлений из Федерации. Фото: duma.tomsk.ru
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Сегодня, 31 октября, на очередном 38-м собрании депутаты Законодательной Думы Томской области рассмотрели в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы.

По итогам доходы и расходы областного бюджета на 2019 год выросли на 99 млн 350,9 тыс. руб. за счет дополнительных безвозмездных поступлений из Федерации. Изменения связаны с увеличением субсидий на 4,61 млн руб., субвенций – на 55,04 млн руб., иных межбюджетных трансфертов – на 39,68 млн.

Все дополнительные средства планируется направить на финансирование расходных статей бюджета без изменения объема бюджетного дефицита. Так, 52,1 млн руб. будет направлено на финансирование лекарственного обеспечения жителей региона; 35,7 млн – на закупку лесопожарной техники; 4,44 млн руб. – на уплату процентов по инвестиционным кредитам для предприятий АПК.

После внесенных корректировок доходы областного бюджета на 2019 год составляют 67,93 млрд руб. (налоговые и неналоговые доходы – 50,34 млрд, безвозмездные поступления – 17,59 млрд); расходы – 72,52 млрд руб.; дефицит – 4,58 млрд (9,1 % от объема собственных доходов).

В своем традиционном спиче председатель облдумы Оксана Козловская, в частности, сказала: «Сегодня мы приступаем к рассмотрению проекта областного бюджета на 2020-2022 годы. Доходная часть его по-прежнему довольно скромная: без малого 62 млрд руб. по областному и 74 млрд руб. – по консолидированному бюджету. Темп роста налоговых и неналоговых доходов заложен высокий – 9,5 %. И если федеральный бюджет, по мнению министра финансов России, имеет стимулирующий характер, то областной по-прежнему остается социальным».

Приоритетом является участие Томской области в реализации всех 12 национальных проектов, на которые уже предусмотрено финансирование в размере более пяти миллиардов рублей. «Ко второму чтению, надеемся, эта сумма должна существенно возрасти», – заявила О. Козловская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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