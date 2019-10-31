2019-10-31T10:05:09+03:00
Общество

В Томске предпенсионеров обучат ухаживать за больными

Желающие смогут овладеть новой профессией по стандартам WorldSkills
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Воронежский дом престарелыхфото: Воронежский дом престарелыхФото: из открытых источников
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Согласно нацпроекту все граждане предпенсионного возраста могут получить новую специальность или профессию, а также повысить квалификацию. Например, освоить компетенции по медицинскому и социальному уходу.

Томский базовый медицинский колледж проводит набор предпенсионеров на освоение новой профессии — младший медицинский персонал.

Обучение бесплатное, проводится в рамках национального проекта «Демография» с учетом стандарта WorldSkills (международный стандарт ухода за пациентом). Как сообщил начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк, слушатели курсов будут обучаться в новых мастерских медицинского колледжа, где установлено симуляционное оборудование и воссозданы реальные условия ухода за больными.

Записаться на обучение можно по телефонам: (3822) 45-08-30, 45-08-32, e-mail: tbmk@dpo.tomsk.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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