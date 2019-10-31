2019-10-31T09:29:49+03:00
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Косметику с ксеноном, созданную томичами, будут продвигать в Корее

За границей оценили ее инновационность
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Скоро томский бренд косметики будет известен во всем миреСкоро томский бренд косметики будет известен во всем миреФото: "КП" Архив
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Косметика, созданная на базе лаборатории биохимии транспортных систем ТГУ, продолжает осваивать азиатский рынок, - сообщили в пресс-службе вуза. Недавно она была представлена на выставке в Южной Корее. Несколько зарубежных компаний, работающих в Юго-Восточной Азии, высказали готовность продвигать на корейском рынке эти новые продукты на основе ксенона. Томские разработчики намерены провести дополнительные исследования, чтобы расширить линейку продуктов.

- Мы не только получили обратную связь от посетителей, но и вернулись домой с новыми идеями и профессиональными контактами, – рассказал завлабораторией биохимии транспортных систем ТГУ, директор компании-разработчика Александр Верховский. – Сейчас ведем переговоры с фирмами, выразившими готовность стать нашими представителями в Южной Корее.

По словам Верховского, привлечь внимание посетителей и других участников к продукции в первую очередь помогла её инновационная составляющая.

– Внимание публики привлекало в первую очередь то, что за нашими разработками стоит университетская лаборатория, есть научная составляющая, – поясняет Александр Верховский. – Этот статус оценивается выше, чем просто продавца бренд-косметики.

Добавим, что разработки биохимиков ТГУ уже продаются в Великобритании, Малайзии и Вьетнаме. Наряду с Южной Кореей в качестве нового региона распространения рассматриваются КНР, Гонконг, Индия, страны Восточной Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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