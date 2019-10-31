Стала известна причина ДТП с участием пожарной машины на Мира в Томске

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-31T09:11:40+03:00

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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вчера, 30 октября, в районе Каштака.

Напомним, что в среду около 14:15 на проспекте Мира, 15/1, произошло столкновение трех транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, по предварительным данным, 42-летний мужчина, управляя пожарным автомобилем Урал, двигался по проспекту Мира, с включенными проблесковыми маячками и специальной звуковой сигнализацией.

На регулируемом пересечении с улицей 79 Гвардейской дивизии, он выехал на запрещающий (красный) сигнал светофора. При этом, не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ. После этого автобус столкнулся с попутно движущимся автомобилем Nissan Almera. В результате происшествия, 7 пассажиров автобуса ПАЗ травмированы, водителю и 10 пассажирам, в том числе 3 несовершеннолетним оказана разовая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU