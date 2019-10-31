Приставы арестовали и изъяли у томича внедорожник за долг в 800 000 рублей

СЕГОДНЯ 07:36 2019-10-31T07:36:30+03:00

Автовладелец долго избегал встречи с судебными приставами, чтобы не допустить ареста машины

Изменить размер текста: A A

Томич задолжал лизинговой компании 750 тыс. рублей, кроме того, 63 тыс. рублей составили налоговые платежи и госпошлина.

Поскольку гражданин – владелец восьми единиц транспорта, в отношении всего автопарка был вынесен запрет на перерегистрацию в ГИБДД, чтобы неплательщик не смог продать или передать машины до полного погашения долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области

Уточняется, что сотрудник отдела судебных приставов намеревался наложить арест на один из автомобилей должника Mitsubishi Pajero Sport 2012 г.в., но по месту жительства гражданина машины не оказалось. Неоднократные выезды с целью проверки имущественного состояния также не давали результата: двери квартиры никто не открывал.

Судебные приставы предполагали, что автомобиль, на котором должник передвигается по городу, может находиться по адресу его проживания. Рано утром служители закона приехали во двор дома, где проживает неплательщик, и обнаружили иномарку. Владелец машины в этот раз не стал скрываться и вышел к приставам.

После наложения ареста транспорт с помощью эвакуатора поместили на стоянку для арестованных автомобилей. Предварительно машина оценена в 1 200 000 рублей. В случае, если гражданин не выплатит более 800 тыс. рублей долга в установленный судебным приставом срок, автомобиль направят на оценку, а затем – на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU