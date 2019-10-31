2019-10-31T07:05:22+03:00
Общество

Спасатели предупреждают томичей об опасностях тонкого осеннего льда

На озерах и малых реках области началось образование ледостава
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Выход на тонкий лед в данный период крайне опасен, предупреждает государственная инспекция по маломерным судам МЧС России.

Несмотря на то, что образовавшийся лед на поверхности водоемов может выглядеть прочным, из-за постоянного колебания осенних температур его толщина очень мала. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать минимальные нагрузки, но днем, быстро нагреваясь, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

«В зоне особого риска находятся дети, которых очень часто можно встретить на берегу водоемов. Взрослым следует объяснить ребенку, что выходить на лед и проверять его прочность ударом ноги опасно. О своей безопасности стоит позаботиться и любителям рыбной ловли», – говорится в сообщении.

Специалисты призывают томичей в случае чрезвычайного происшествия на водоеме немедленно сообщать об этом в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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