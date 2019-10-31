Томская студентка выиграла «бронзу» молодежного первенства по каратэ

СЕГОДНЯ 06:52 2019-10-31T06:52:53+03:00

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В Сантьяго (Чили) завершился XI Молодежный чемпионат мира по каратэ, в котором 3-е место завоевала представительница сборной России Сунита Халимова. Студентка Томского государственного архитектурно-строительного университета получила право выступил на мировом чемпионате после того, как в августе 2019 года блестяще выиграла первенство России среди юниоров, проведя три встречи с сухим счетом, не пропустив ни одного удара соперниц.

Выступая на соревнованиях в Южной Америке, Сунита одержала победу над каратистками из ЮАР, Перу, США и Мексики.

Отметим, что девушку тренирует заведующий кафедрой физического воспитания ТГАСУ Виктор Бельц.

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ИСТОЧНИК KP.RU