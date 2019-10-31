2019-10-31T06:52:31+03:00
Общество

Еду и книги для томских студентов будут доставлять беспилотники

Планируется, что сервис по доставке еды будет налажен в течение учебного года
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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Томский государственный университет (ТГУ) проведет эксперимент по доставке еды и книг беспилотниками. В будущем, по словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, сервисом смогут воспользоваться студенты шести вузов города, проживающие в новом кампусе для "Большого университета".

Ректор отметил, что сервис будет создан в рамках проектов "Умная роща" и "Тайга". Его идеей будет отработать схему с беспилотниками на территории жилых объектов - от доставки книг до доставки пищи.

Федеральный проект "Тайга" появился в Томске в июле нынешнего года. По данным администрации области, суть проекта заключается в создании опытного района доставки грузов с использованием беспилотных авиационных комплексов. Губернатор региона Сергей Жвачкин отметил, что Томская область не случайно стала территорией нового пилотного проекта: здесь создан первый в стране Сибирский центр робототехники, есть мощная научная база из 12 академических институтов и шести государственных университетов, присутствуют крупные российские компании.

В настоящее время университет планирует привлечь компании-партнеров. Так, обсуждается возможность открыть склад около общежитий вуза. Отсюда беспилотники будут доставлять студентам еду при заказе через специальное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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