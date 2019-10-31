2019-10-31T06:26:24+03:00
Происшествия

12 человек эвакуированы, 1 погибший: ночью в Светлом был пожар

Погибшему мужчине было 35 лет
Татьяна Щукина
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Пожарные ликвидировали возгорание в течение 20 минутПожарные ликвидировали возгорание в течение 20 минутФото: Архив "КП"
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В ночь на четверг, 31 октября, в одном из панельных 9-этажных домов в пос. Светлый произошло возгорание квартиры. Сообщение о пожаре поступило на пульт регионального МЧС 23:52 часов. К моменту приезда огнеборцев в 4-м подъезде дома наблюдалось сильное задымление, сам пожар происходил в однокомнатно квартире на 5-м этаже.

По лестнице из подъезда на улицу были эвакуированы 12 человек, в пострадавшем от огня жилище спасатели обнаружили тело мужчины 1984 г.р., находящееся в санузле. Имущество в квартире пострадало незначительно: закоптились стены и обгорел диван.

«В ликвидации пожара были задействованы 7 человек и 2 единицы техники. Пожар локализован в 0:22, ликвидирован в 0:31 часов», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, уточнив, что площадь пожара составила около 4 кв. м. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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