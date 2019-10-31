2019-10-31T06:10:07+03:00
Экономика

Бесплатные мастер-классы в рамках Недели сбережений пройдут в Томске

Программа включает мероприятия для широкой аудитории – от детей до пенсионеров
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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В четверг, 31 октября, в Международный день экономии во всех регионах России стартует всероссийская Неделя сбережений.

К шестой по счету масштабной акции присоединится и Томская область, где больше 10 лет реализуется программа повышения финансовой грамотности населения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сообщается также, что неделя сбережений будет посвящена цифровизации финансовых услуг, возможностям и рискам. Акция направлена на привлечение внимания томичей к ответственному финансовому поведению, правилам личной финансовой безопасности и вопросам защиты своих прав в сфере финансовых услуг.

«Неделю сбережений в Томской области проведет Региональный центр финансовой грамотности (РЦФГ). Томичей ждут открытые лекции, семинары и мастер-классы с участием финансовых и юридических консультантов, представителей томского Роспотребнадзора и РЦФГ, а также радиомарафон «Финансовая грамотность за 7 дней» и студенческий хакатон», – говорится в сообщении.

Все мастер-классы пройдут в Томской областной библиотеке имени А.С. Пушкина (ул. Карла Маркса, 14), начало в 18.30, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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