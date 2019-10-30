2019-10-30T13:11:32+03:00
Общество

Двое граждан дальнего зарубежья выдворены за пределы РФ из Томска

После установления факта нарушения миграционного законодательства судебные приставы отправили домой студента ТПУ и бывшую студентку ТУСУРа
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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В начале октября этого года сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Томской области были установлены гражданин Пакистана и гражданка Монголии с просроченными визами, дающими право проживать на территории РФ. Срок действия документа пакистанца, студента ТПУ, истек в сентябре 2019 года, а у гражданки Монголии – еще в июле 2018 года, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Также сообщается, что Ленинский районный суд вынес решение о принудительном выдворении иностранцев и назначении каждому из них административного штрафа в размере 2000 рублей. Судебные приставы доставили мигрантов в специальное учреждение «Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Томской области.

После возбуждения исполнительных производств о выдворении были приобретены билеты рейсами НовосибирскИркутск – Улан-Батор и Новосибирск – ПекинИсламабад. Судебные приставы доставили пакистанца до пункта пропуска через государственную границу РФ (аэропорт Толмачево) и официально передали его пограничным органам. Гражданку Монголии сопроводили до пункта пропуска в международном аэропорту Иркутск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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