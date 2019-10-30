2019-10-30T12:25:08+03:00
Происшествия

Кассир томской организации присвоила зарплату коллег и платежи населения за ЖКУ

Своими действиями женщина вогнала добросовестных плательщиков в долги
Татьяна Щукина
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Молодая женщина сильно "проредила" кассу работодателяМолодая женщина сильно "проредила" кассу работодателяФото: Олег УКЛАДОВ
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В Каргасокском районе Томской области полицейскими задержана 28-летняя женщина, которая подозревается в присвоении 22 тысяч рублей из кассы организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги.

«По предварительной информации, подозреваемая присвоила денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам организации, а также поступившие от сельчан платежи за коммунальные услуги, в результате чего у последних образовалась задолженность», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

В отношении кассира возбуждено два уголовных дела по статье «Присвоение или растрата», которые соединены в одно производство. Женщина может лишиться свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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