Кассир томской организации присвоила зарплату коллег и платежи населения за ЖКУ

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-30T12:25:08+03:00

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В Каргасокском районе Томской области полицейскими задержана 28-летняя женщина, которая подозревается в присвоении 22 тысяч рублей из кассы организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги.

«По предварительной информации, подозреваемая присвоила денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы сотрудникам организации, а также поступившие от сельчан платежи за коммунальные услуги, в результате чего у последних образовалась задолженность», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

В отношении кассира возбуждено два уголовных дела по статье «Присвоение или растрата», которые соединены в одно производство. Женщина может лишиться свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU