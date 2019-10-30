Пожарный автомобиль столкнулся с маршруткой на Каштаке в Томске

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-30T12:19:19+03:00

Пресс-служба МВД России по Томской области Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Изменить размер текста: A A

Сегодня, около 14 часов 16 минут на пересечении проспекта Мира и улицы 79 Гвардейской Дивизии города Томска по предварительной информации произошло столкновение автобуса «ПАЗ» и автомобиля «УРАЛ» и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

По словам главы Томской областной поисково-спасательной службы Евгения Кабакова, спасатели выезжали на место ДТП, чтобы открыть двери маршрутного автобуса.

Количество пострадавших в результате происшествия устанавливается.

В результате столкновения для осмотра в медицинское учреждение с места происшествия доставлены 7 человек.

На месте происшествия регулируют движение сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU