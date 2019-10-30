2019-10-30T11:43:32+03:00
Новый год 2019

Дед Мороз из Великого Устюга посетит Томск 11-12 ноября.

Сказочный волшебник посетит до Нового года 28 городов России
Татьяна Щукина
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Праздник ждет всех, кто верит в добро и чудесаПраздник ждет всех, кто верит в добро и чудесаФото: "КП" Архив
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Хотя до Нового года еще больше двух месяцев, однако волшебный дедушка посетит томичей уже через две недели. Главный сказочник России вот-вот отправится из своей вотчины в Великом Устюге в ежегодное путешествие по стране, и Томск станет вторым городом в его маршруте. Всего Дед Мороз намерен в 2019 году посетить 28 городов РФ от Красноярска на востоке до Санкт-Петербурга на западе.

Зимний волшебник будет путешествовать по РФ уже четвертый раз.

«В каждом городе Дед Мороз исполнит желания ребят, оставшихся без попечения родителей, детей с особенностями развития и здоровья, придет в гости к многодетным и малообеспеченным семьям. На улицах и площадях городов, по которым пройдет маршрут сказочного путешествия, Дед Мороз и его веселые помощники устроят сказочное представление и подготовят сюрпризы для всех детей», - сообщается на сайте НТВ.

В информации отмечено, что ранее за три года своих больших путешествий главный сказочный дед проехал 40 000 км, посетил более 260 социальных учреждений и 220 малообеспеченных и многодетных семей, подарил 325 тонн подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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