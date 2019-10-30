2019-10-30T10:19:59+03:00
Экономика

Крупнейший тепличный комплекс Томской области получит мощности для развития

Электросетевая компания намерена расширить пригородную подстанцию «Зональная»
Антонина Ленская
Поделиться:
За счет новых мощностей «Трубачево» сможет увеличить производство овощей. Фото: tomsk.gov.ruЗа счет новых мощностей «Трубачево» сможет увеличить производство овощей. Фото: tomsk.gov.ru
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «ФСК ЕЭС», электросетевая компания расширит подстанцию 220 кВ «Зональная» – крупный питающий центр Томска. Благодаря этому будет обеспечена возможность выдачи до 22 МВт мощности тепличному комплексу «Трубачево», планирующему увеличить производство овощей в 2,5 раза – до 7 тыс. тонн продукции в год.

На подстанции появятся новые устройства релейной защиты и автоматики. Кроме того, для технологического присоединения энергопринимающих установок потребителя будут смонтированы современный элегазовый колонковый выключатель 110 кВ с выносными трансформаторами тока и четыре новых разъединителя.

Мощность подстанции 220 кВ «Зональная» составляет 400 МВА. Она обеспечивает электроснабжение пригородов Томска, включая поселок Трубачево, где расположен крупнейший в регионе тепличный комплекс.

В настоящее время площадь агропредприятия составляет около 18 гектаров, из них свыше 5 га – площадь закрытого грунта. В 2020-2022 годах планируется ввести в эксплуатацию еще 3,5 га теплиц. Также предприятие построит жилой поселок на 550 человек, учебный класс, биолабораторию и рекреационную зону.

По данным обладминистрации, сейчас Томская область выращивает овощей чуть более 40 % от потребностей. При этом самообеспеченность овощами защищенного грунта составляет всего 22 %, что ниже среднероссийских и среднесибирских показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томич украл два мешка кедрового ореха на 18 тыс. рублей
Легендарный фильм-медитацию «Шафрановое сердце» покажут в «Аэлите»
Кресс вручил Кляйну грамоту от Совфеда за вклад в развитие Томска
В Томской области назначен новый прокурор
За минувшие сутки на дорогах Томска пострадали три участника дорожного движения
Последствия штормового ветра устранили в Томске
Синоптики рассказали, какая погода будет в Томске в среду, 30 октября
26-летней томичке грозит срок за кражу телевизора
Проезд по ул. 5-й Армии перекрыли на месяц в связи с прокладкой канализации
В Томске прошел мемориальный марафон, посвященный герою, погибшему на Северном Кавказе
Новый облик Томска: завершается рейтинговое голосование по объектам благоустройства
Фестиваль дронов для школьников пройдет в Томске
В Северске обнаружили магазин, где торговали алкоголем без лицензии
17 новых электронных колодцев установили в Томской области
Почти 600 жителей Томской области перевезли по санавиации в этом году
Перед Хэллоуином в Советском районе Томска будет масштабное отключение воды
Предпринимателя из Томской области задержали за незаконную реализацию алкогольной продукции
Школа здоровья во Всемирный день борьбы с инсультами пройдет в Томске
Лопни его селезенка: житель Томской области палкой искалечил приятеля
Сегодня в Томске ожидается до +10 °С
Осенний сезон бесплатных просветительских семинаров по теме ЖКХ начался в Томске
47 нетрезвых водителей задержано за выходные в Томской области
Традиционная благотворительная ярмарка-раздача котиков состоится в Томске