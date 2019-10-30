Крупнейший тепличный комплекс Томской области получит мощности для развития

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-30T10:19:59+03:00

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Как сообщает пресс-служба филиала ПАО «ФСК ЕЭС», электросетевая компания расширит подстанцию 220 кВ «Зональная» – крупный питающий центр Томска. Благодаря этому будет обеспечена возможность выдачи до 22 МВт мощности тепличному комплексу «Трубачево», планирующему увеличить производство овощей в 2,5 раза – до 7 тыс. тонн продукции в год.

На подстанции появятся новые устройства релейной защиты и автоматики. Кроме того, для технологического присоединения энергопринимающих установок потребителя будут смонтированы современный элегазовый колонковый выключатель 110 кВ с выносными трансформаторами тока и четыре новых разъединителя.

Мощность подстанции 220 кВ «Зональная» составляет 400 МВА. Она обеспечивает электроснабжение пригородов Томска, включая поселок Трубачево, где расположен крупнейший в регионе тепличный комплекс.

В настоящее время площадь агропредприятия составляет около 18 гектаров, из них свыше 5 га – площадь закрытого грунта. В 2020-2022 годах планируется ввести в эксплуатацию еще 3,5 га теплиц. Также предприятие построит жилой поселок на 550 человек, учебный класс, биолабораторию и рекреационную зону.

По данным обладминистрации, сейчас Томская область выращивает овощей чуть более 40 % от потребностей. При этом самообеспеченность овощами защищенного грунта составляет всего 22 %, что ниже среднероссийских и среднесибирских показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU