Томич украл два мешка кедрового ореха на 18 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-30T09:44:22+03:00

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В селе Первомайское Томской области сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу кедрового ореха, похищенного со двора односельчанина. По подозрению в краже задержан местный житель 1988 года рождения.

«По предварительным данным, мужчина проник во двор дома, расположенного на территории села Первомайского, откуда похитил два мешка кедрового ореха, на общую сумму более 18 тысяч рублей», - сообщила пресс-служба УМВД региона.

Как отметили в ведомстве, за совершение кражи первомаец может быть приговорен к лишению свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU