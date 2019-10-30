2019-10-30T09:27:59+03:00
Звезды

Легендарный фильм-медитацию «Шафрановое сердце» покажут в «Аэлите»

Томичи увидят ленту в озвучке актера Вадима Демчога
Татьяна Щукина
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В фильме снялись настоящие буддийские монахиВ фильме снялись настоящие буддийские монахиФото: кадр из фильма
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Премьера фильма «Шафрановое сердце» пройдет в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78) в четверг, 31 октября, в 19.00. Об этом сообщили в мэрии Томска с уточнением, что зрители смогут увидеть ленту также 10, 16 и 24 ноября в 17.00 часов. Возрастное ограничение 6+

«Все средства, которые будут получены от проката картины и его дистрибуции пойдут на поддержание тибетских беженцев, живущих в резервации Мундгод, иначе называемой «Маленький Тибет», - отмечено на сайте горадминистрации.

Фильм с историейтибетского мальчика Лобсанга, которого родители отправляют в буддийский монастырь, снимался 3 года. Лента интересна тем, что это практически «реалити» - съемки проходили в настоящем в тибетском монастыре в индийском штате Карнатака, и в главных ролях снялись не актеры, а монахи.

В русском прокате фильм озвучил 56-летний актер Вадим Демчог, известный как голос персонажа веб-сериала «Mr. Freeman».

ИСТОЧНИК KP.RU

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