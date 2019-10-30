Кресс вручил Кляйну грамоту от Совфеда за вклад в развитие Томска
Мэр Томска Иван Кляйн получил почетную грамоту Совета Федерации, подписанную лично Валентиной Матвиенко. Награду градоначальнику передал представитель Томской области в Совфеде Виктор Кресс. Он поблагодарил Кляйна за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие региона, а также принял участие в аппаратном совещании мэрии, рассказав о проектах, которые могут получить федеральную поддержку в ближайшие годы.
Прежде всего, Кресс отметил тему сохранения деревянного зодчества, которую власти Томска ведут в рамках проекта «Аренда за рубль».
«Это наследие общероссийского, если не мирового масштаба. Деревянные здания - федеральные и региональные памятники - должны восстанавливаться и для этого необходимо консолидировать усилия и выделять необходимое финансирование», - заявил сенатор.
Кроме того, Кресс рассказал, что на уровне федерации сейчас обсуждается вопрос об использовании средств нацпроекта «Образование» не только на строительство, но и на капремонт школ.
«Ранее эту инициативу озвучивал Иван Кляйн», - подчеркнули в мэрии Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU