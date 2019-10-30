В Томской области назначен новый прокурор

СЕГОДНЯ 08:18 2019-10-30T08:19:00+03:00

Новоиспеченный прокурор уже определился с первоочередными задачами своего ведомства. Фото: Таисия Воронцова Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

В повестке 37-го внеочередного собрания областной Думы значился единственный вопрос: о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки о назначении на должность прокурора Томской области Александра Николаевича Семенова. Напомним, что с начала октября – после отставки Виктора Романенко – обязанности прокурора региона исполнял Михаил Дружинин.

Кандидатуру Семенова на собрании представил заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин. Как сообщила спикер регионального парламента Оксана Козловская, губернатор Томской области также поддерживает представление генпрокурора.

Единственный кандидат ответил на вопросы депутатов Бориса Мальцева (о приоритетах во взаимодействии регионов и федерального центра) и Льва Пичурина (об опыте работы в сфере реабилитации жертв политических репрессий). По итогам голосования депутаты согласовали назначение на должность прокурора области Александра Семенова 30-ю голосами «за». Проголосовавших «против» и воздержавшихся не было.

Александр Семенов родился в Воронежской области, после окончания университета проходил службу в органах прокуратуры. С ноября 2007 г. по май 2017 г. работал в должности заместителя прокурора Воронежской области. С мая 2017 г. – начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. За примерное исполнение служебного долга награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими знаками отличия.

По окончании заседания А. Семенов сообщил журналистам, что он уже определился с первоочередными задачами ведомства. По его словам, основные усилия прокуратуры будут направлены на контроль над выполнением нацпроектов, выплатами зарплат и за строительной отраслью.

ИСТОЧНИК KP.RU