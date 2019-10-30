2019-10-30T08:19:00+03:00
Общество

В Томской области назначен новый прокурор

Депутаты согласовали кандидатуру Александра Семенова на внеочередном собрании Законодательной Думы
Антонина Ленская
Поделиться:
Новоиспеченный прокурор уже определился с первоочередными задачами своего ведомства. Фото: Таисия ВоронцоваНовоиспеченный прокурор уже определился с первоочередными задачами своего ведомства. Фото: Таисия ВоронцоваФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В повестке 37-го внеочередного собрания областной Думы значился единственный вопрос: о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки о назначении на должность прокурора Томской области Александра Николаевича Семенова. Напомним, что с начала октября – после отставки Виктора Романенко – обязанности прокурора региона исполнял Михаил Дружинин.

Кандидатуру Семенова на собрании представил заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин. Как сообщила спикер регионального парламента Оксана Козловская, губернатор Томской области также поддерживает представление генпрокурора.

Единственный кандидат ответил на вопросы депутатов Бориса Мальцева (о приоритетах во взаимодействии регионов и федерального центра) и Льва Пичурина (об опыте работы в сфере реабилитации жертв политических репрессий). По итогам голосования депутаты согласовали назначение на должность прокурора области Александра Семенова 30-ю голосами «за». Проголосовавших «против» и воздержавшихся не было.

Александр Семенов родился в Воронежской области, после окончания университета проходил службу в органах прокуратуры. С ноября 2007 г. по май 2017 г. работал в должности заместителя прокурора Воронежской области. С мая 2017 г. – начальник управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. За примерное исполнение служебного долга награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими знаками отличия.

По окончании заседания А. Семенов сообщил журналистам, что он уже определился с первоочередными задачами ведомства. По его словам, основные усилия прокуратуры будут направлены на контроль над выполнением нацпроектов, выплатами зарплат и за строительной отраслью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крупнейший тепличный комплекс Томской области получит мощности для развития
Томич украл два мешка кедрового ореха на 18 тыс. рублей
Легендарный фильм-медитацию «Шафрановое сердце» покажут в «Аэлите»
Кресс вручил Кляйну грамоту от Совфеда за вклад в развитие Томска
За минувшие сутки на дорогах Томска пострадали три участника дорожного движения
Последствия штормового ветра устранили в Томске
Синоптики рассказали, какая погода будет в Томске в среду, 30 октября
26-летней томичке грозит срок за кражу телевизора
Проезд по ул. 5-й Армии перекрыли на месяц в связи с прокладкой канализации
В Томске прошел мемориальный марафон, посвященный герою, погибшему на Северном Кавказе
Новый облик Томска: завершается рейтинговое голосование по объектам благоустройства
Фестиваль дронов для школьников пройдет в Томске
В Северске обнаружили магазин, где торговали алкоголем без лицензии
17 новых электронных колодцев установили в Томской области
Почти 600 жителей Томской области перевезли по санавиации в этом году
Перед Хэллоуином в Советском районе Томска будет масштабное отключение воды
Предпринимателя из Томской области задержали за незаконную реализацию алкогольной продукции
Школа здоровья во Всемирный день борьбы с инсультами пройдет в Томске
Лопни его селезенка: житель Томской области палкой искалечил приятеля
Сегодня в Томске ожидается до +10 °С
Осенний сезон бесплатных просветительских семинаров по теме ЖКХ начался в Томске
47 нетрезвых водителей задержано за выходные в Томской области
Традиционная благотворительная ярмарка-раздача котиков состоится в Томске