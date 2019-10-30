Последствия штормового ветра устранили в Томске

СЕГОДНЯ 07:38 2019-10-30T07:38:23+03:00

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По информации городской «Оперативно-дежурной службы» за прошедшие сутки от томичей поступило порядка 80 сообщений о повреждении ветром деревьев, оконных рам и балконов, обрыве проводов, сорванных листах кровли, аварийном отключении электроснабжения и других последствиях ветра, порывы которого вчера достигали 20 м/с.

Коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации Томска оперативно приступили к устранению последствий шквалистого ветра. По ул. Усова, 21 сняли угрозу падения балконной рамы с 3 этажа, которую выдавило порывом ветра. Раму демонтировали специалисты УК «Жилремсервис-I». Такую же работу провели по пр. Мира, 35 представители поисково-спасательной службы, сообщает пресс-служба администрации Томска.

«Сегодня на контроле городских служб остаются несколько адресов. Так, в мкр. Реженка по ул. Трудовой во вторник работают бригады «Томской распределительной компании», они восстанавливают поврежденную опору электроснабжения. В селе Тимирязевском по ул. Ленина, 2/1 подрядчику городского комитета озеленения и природного комплекса сегодня предстоит спилить упавшую сосну, повредившую кровлю здания» — говорится в сообщении.

Сообщается, что бригады МБУ «ТомскСАХ» очистили от сломанных веток и другого мусора тротуары и проезжую часть. В целом за минувшие сутки в механизированном содержании города была задействована 91 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU