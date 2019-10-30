26-летней томичке грозит срок за кражу телевизора

СЕГОДНЯ 05:56 2019-10-30T05:56:22+03:00

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Молодая жительница Томска подозревается в краже бытовой техники из квартиры знакомого ей мужчины. Девушка была задержана

сотрудниками полиции после подачи заявления потерпевшего. Гражданин сообщил стражам правопорядка, что лишился имущества после того, как неосторожно заснул в присутствии ушлой дамы.

«По предварительным данным, подозреваемая распивала спиртные напитки в компании потерпевшего. Когда он уснул после употребления алкоголя, она, воспользовавшись его бессознательным состоянием, похитила из квартиры телевизор и монитор от компьютера, после чего скрылась с места происшествия. Похищенное имущество подозреваемая продала», - сообщила пресс-служба УМВД региона, уточнив, что сумма ущерба мужчины составила около 89 тысяч рублей.

В отношении 26-летней томички (кстати, ранее она уже была судима) возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет

ИСТОЧНИК KP.RU