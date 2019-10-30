Проезд по ул. 5-й Армии перекрыли на месяц в связи с прокладкой канализации
Утром в среду томские коммунальщики начали масштабные работы в микрорайоне Черемошники. В связи в этой затеей в преддверии зимы на одной из самых «проезжих» улиц района на месяц изменится схемы движения транспорта, включая 5 автобусных маршрутов.
В пресс-службе мэрии Томска сообщили по данному поводу следующее:
«С 9 часов 30 октября до 24 часов 30 ноября на участке ул. 5-й Армии от пр. Ленина до ул. 5-й Армии, 18 бригады «Томскводоканала» проведут работы по прокладке сетей канализации. На этом участке будет ограничено движение всех видов транспорта.
В указанный период будут скорректированы схемы движения пассажирских автобусов маршрутов №№ 5, 12, 20, 32 и 38».
В горадминистрации пояснил, что маршрутки теперь будут следовать от пл. Ленина до ул. 5-й Армии по схеме: пр. Ленина – ул. Профсоюзная до дома № 19 – внутриквартальный проезд – ул. 5-й Армии и далее по маршруту.
Горожан просят заранее планировать траекторию своего передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU