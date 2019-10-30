Проезд по ул. 5-й Армии перекрыли на месяц в связи с прокладкой канализации

СЕГОДНЯ 05:31 2019-10-30T05:31:09+03:00

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Утром в среду томские коммунальщики начали масштабные работы в микрорайоне Черемошники. В связи в этой затеей в преддверии зимы на одной из самых «проезжих» улиц района на месяц изменится схемы движения транспорта, включая 5 автобусных маршрутов.

В пресс-службе мэрии Томска сообщили по данному поводу следующее:

«С 9 часов 30 октября до 24 часов 30 ноября на участке ул. 5-й Армии от пр. Ленина до ул. 5-й Армии, 18 бригады «Томскводоканала» проведут работы по прокладке сетей канализации. На этом участке будет ограничено движение всех видов транспорта.

В указанный период будут скорректированы схемы движения пассажирских автобусов маршрутов №№ 5, 12, 20, 32 и 38».

В горадминистрации пояснил, что маршрутки теперь будут следовать от пл. Ленина до ул. 5-й Армии по схеме: пр. Ленина – ул. Профсоюзная до дома № 19 – внутриквартальный проезд – ул. 5-й Армии и далее по маршруту.

Горожан просят заранее планировать траекторию своего передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU