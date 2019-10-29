В Томске прошел мемориальный марафон, посвященный герою, погибшему на Северном Кавказе

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-29T11:28:46+03:00

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В шестой раз в нашем регионе прошел мемориальный марафон, посвященный памяти старшего лейтенанта Дмитрия Козлова, погибшего 28 октября десять лет назад на Северном Кавказе. Инициаторами и организаторами мероприятия являются представители Томской региональной спортивно-патриотической общественной организации «Сыны Отечества».

К участию в марафоне были приглашены все желающие, в том числе дети от 12 лет. Его основная цель – воспитание патриотического духа у подрастающего поколения, приобщение к здоровому образу жизни и спорту, а также увековечение памяти воинов, погибших в локальных войнах.

Несмотря на проливной дождь и промозглую погоду, сегодня в марафоне приняли участие порядка ста человек, среди которых учащиеся образовательных учреждений, коллеги и товарищи погибшего спецназовца, обычные граждане, для которых «честь» и «долг» - не просто слова. К марафону присоединились сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Томской области.

Сбор участников состоялся на парковке Лагерного сада, после чего колонна выдвинулась до школы с. Межениновка Томского района, куда когда-то Дмитрий Козлов ежедневно пробегал из с. Басандайка 15 километров в спортзал и столько же обратно. Именно эти километры и предстояло преодолеть участникам мемориального марафона. Казалось, участники на одном дыхании пробежали эти километры, невзирая на грязь и слякоть. Автоколонна следовала за бегунами, но ни один не сошел с дистанции, четко преодолев расстояние до басандайской школы, в которой учился Дима.

После пробега всем желающим было предложено силовое тестирование: подтягивание на перекладине, рывок гири, отжимание, а остальным был предоставлен интерактивный отдых: стрельба из пневматической винтовки, выставка вооружения, дартс. Все участники попробовали армейскую кашу. В завершение мероприятия отличившиеся силовыми показателями участники были награждены грамотами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU