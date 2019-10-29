2019-10-29T09:49:22+03:00
Недвижимость

Новый облик Томска: завершается рейтинговое голосование по объектам благоустройства

Горожане должны выбрать, какие парки и скверы следует привести в порядок в 2020 году
Антонина Ленская
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Все дизайн-проекты общественных пространств обсуждались с горожанами.Все дизайн-проекты общественных пространств обсуждались с горожанами.Фото: из открытых источников
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В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в областном центре проходит рейтинговое голосование по объектам благоустройства. До 1 ноября жителям нужно сделать выбор: из 20 общественных пространств в следующем сезоне предстоит благоустроить только восемь парков и скверов. Все представленные дизайн-проекты ранее обсуждались с горожанами.

Принять участие в голосовании могут томичи старше 14 лет, при этом формы волеизъявления предусмотрены разные. Своим мнением о будущем облике города можно поделиться на электронной площадке «Активный гражданин Томской области», на сайте городской администрации (для этого нужно иметь учетную запись на сайте Госуслуг) либо с помощью бумажных бюллетеней.

Урны установлены в районных администрациях, в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства (Московский тракт, 19/1) и в региональном отделении ОНФ (ул. К. Маркса, 7).

Как сообщает пресс-служба мэрии Томска, пока в число лидеров голосования входят Кузнечный взвоз, набережная Томи на участке между переулками Сухоозерным и Заозерным, а также сквер по ул. Вершинина, 17

ИСТОЧНИК KP.RU

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