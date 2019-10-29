2019-10-29T08:14:34+03:00
Общество

Фестиваль дронов для школьников пройдет в Томске

Он соберет всех, кто интересуется техническим творчеством во Дворце спорта
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Спасатели МЧС поделятся опытом применения беспилотников при пожарахСпасатели МЧС поделятся опытом применения беспилотников при пожарахФото: из открытых источников
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Событие состоится 1 ноября в рамках соревнований по образовательной робототехнике на Кубок губернатора Томской области для детей. Школьникам покажут, как работают дроны и как их собирать, в формате игр и мастер-классов. О работе беспилотников участникам расскажут педагоги детского технопарка «Кванториум». Спасатели МЧС поделятся опытом применения беспилотников при пожарах и других стихийных бедствиях.

Представители компании «Сигма.Томск» расскажут, из чего состоит беспилотный аппарат и чем он отличается от самолета. Школьники узнают о правилах запуска дронов, а также о проекте «Тайга», направленном на создание и развитие инфраструктуры применения беспилотных летательных аппаратов в Томской области.

Фестиваль организован при поддержке департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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