2019-10-29T08:11:50+03:00
Происшествия

В Северске обнаружили магазин, где торговали алкоголем без лицензии

Продукция могла стать причиной отравлений покупателей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В закрытом городе полиция выявила факт неоднократной незаконной розничной продажи алкоголя. Как сообщили в УМВД по Томской области, местная жительница 1951 года рождения, являясь индивидуальным предпринимателем, организовала такую торговлю. Будучи ранее подвергнутой административному штрафу за незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, при отсутствии лицензии на данный вид деятельности, дала устное указание своему продавцу продолжать реализовывать товар.

В настоящее время на предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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