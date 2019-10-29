2019-10-29T08:08:27+03:00
Недвижимость

17 новых электронных колодцев установили в Томской области

Теперь жители сел будут получать «Чистую воду» по программе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Установить и ввести в эксплуатацию оставшиеся станции планируется до конца ноябряУстановить и ввести в эксплуатацию оставшиеся станции планируется до конца ноябряФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В рамках губернаторской программы «Чистая вода» в населенные пункты Томской области план по оснащению на 2019 год практически выполнен. Осталось установить всего 6 таких колодцев.

Так, летом станции были транспортированы в деревню Латат Асиновского района и деревню Ларино Александровского района.

«За два осенних месяца станции отправлены в села Елгай и Новосергеевка Кожевниковского района, Степановку и Клюквинку Верхнекетского района, села Берлинка, Чердаты, Богословка и Беловодовка Зырянского района, село Торбеево Первомайского района, села Парбиг и Поротниково Бакчарского района, деревни Вороно-Пашня, Тихомировка и Воронино-Яя Асиновского района. Еще одна станция смонтирована в селе Молчаново», — сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель.

Он уточнил, что в эксплуатацию введены шесть станций: одна в Александровском, четыре в Асиновском и одна в Бакчарском. Установить и ввести в эксплуатацию оставшиеся станции планируется до конца ноября.

«В деревне Губино Томского района и селе Петровка Кривошеинского района станции будут поставлять очищенную воду напрямую в водопроводную сеть и дома жителей», — добавил Яков Грель.

Добавим, что программа «Чистая вода» стартовала по решению губернатора Сергея Жвачкина в 2017 году. За три года (с учетом плана на 2019 год) в Томской области появилось 140 станций локальной очистки воды, доступ к чистой питьевой воде уже получили 90,5 тыс. жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске прошел мемориальный марафон, посвященный герою, погибшему на Северном Кавказе
Новый облик Томска: завершается рейтинговое голосование по объектам благоустройства
Фестиваль дронов для школьников пройдет в Томске
В Северске обнаружили магазин, где торговали алкоголем без лицензии
Почти 600 жителей Томской области перевезли по санавиации в этом году
Перед Хэллоуином в Советском районе Томска будет масштабное отключение воды
Предпринимателя из Томской области задержали за незаконную реализацию алкогольной продукции
Школа здоровья во Всемирный день борьбы с инсультами пройдет в Томске
Лопни его селезенка: житель Томской области палкой искалечил приятеля
Сегодня в Томске ожидается до +10 °С
Осенний сезон бесплатных просветительских семинаров по теме ЖКХ начался в Томске
47 нетрезвых водителей задержано за выходные в Томской области
Традиционная благотворительная ярмарка-раздача котиков состоится в Томске