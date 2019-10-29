17 новых электронных колодцев установили в Томской области

СЕГОДНЯ 08:08 2019-10-29T08:08:27+03:00

Установить и ввести в эксплуатацию оставшиеся станции планируется до конца ноября Фото: из открытых источников

Теперь жители сел будут получать «Чистую воду» по программе

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В рамках губернаторской программы «Чистая вода» в населенные пункты Томской области план по оснащению на 2019 год практически выполнен. Осталось установить всего 6 таких колодцев.

Так, летом станции были транспортированы в деревню Латат Асиновского района и деревню Ларино Александровского района.

«За два осенних месяца станции отправлены в села Елгай и Новосергеевка Кожевниковского района, Степановку и Клюквинку Верхнекетского района, села Берлинка, Чердаты, Богословка и Беловодовка Зырянского района, село Торбеево Первомайского района, села Парбиг и Поротниково Бакчарского района, деревни Вороно-Пашня, Тихомировка и Воронино-Яя Асиновского района. Еще одна станция смонтирована в селе Молчаново», — сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель.

Он уточнил, что в эксплуатацию введены шесть станций: одна в Александровском, четыре в Асиновском и одна в Бакчарском. Установить и ввести в эксплуатацию оставшиеся станции планируется до конца ноября.

«В деревне Губино Томского района и селе Петровка Кривошеинского района станции будут поставлять очищенную воду напрямую в водопроводную сеть и дома жителей», — добавил Яков Грель.

Добавим, что программа «Чистая вода» стартовала по решению губернатора Сергея Жвачкина в 2017 году. За три года (с учетом плана на 2019 год) в Томской области появилось 140 станций локальной очистки воды, доступ к чистой питьевой воде уже получили 90,5 тыс. жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU