Почти 600 жителей Томской области перевезли по санавиации в этом году

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-29T08:05:19+03:00

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С начала 2019 года санитарная авиация Томской областной клинической больницы доставила в медицинские учреждения 575 пациентов, в том числе 51 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Общее время в полете составило 1 225 летных часов. 357 вылетов были экстренными. Чаще всего санавиация была задействована в Колпашевском, Каргасокском, Верхнекетском и Парабельском районах. Большинство пациентов были эвакуированы с кардиологическими, неврологическими и нейрохирургическими заболеваниями.

В Томской области используются два вертолета Ми-8, рассчитанные на большие расстояния, работу в ночное время и в сложных погодных условиях, а также более легкий и маневренный вертолет «Ансат». Вертолеты оснащены медицинскими модулями, которые позволяют обеспечить и поддерживать все жизненно важные функции организма и оказывать помощь пациентам прямо на борту.

Развитие санавиации предусмотрено в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Количество вылетов планируется увеличить с 260 в 2018 году до 450 к 2024 году. Это позволит госпитализировать по экстренным показаниям в течение первых суток до 92,5% пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU