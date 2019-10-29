Перед Хэллоуином в Советском районе Томска будет масштабное отключение воды

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-29T08:02:33+03:00

Жителям стоит уже сегодня вечером сделать запасы воды. Фото: "КП" Архив

Его перенесли с 31 на 30 октября

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Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала» отключение холодного водоснабжения в Советском районе Томска переносится на 30 октября. Напомним, что оно проводится в связи с подключением новой водопроводной линии на пересечении улиц Никитина и Красноармейская.

Вода будет отсутствовать с 9:00 до 21:00 по следующим адресам:

улица Белинского, 3, 5, 6;

улица Гоголя, 15, 19, 21, 23, 23а, 25, 12а, 12а стр.1, 18/1, 20, 22, 24;

переулок Даниловский, 9;

улица Красноармейская, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 14, 14 стр.6;

улица Лебедева, 5, 5/8, 5а, 5в;

улица Никитина, 9, 13, 13/1, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 25, 29а, 29б, 31, 35, 37, 37а, 37б, 6, 8б, 10 стр.1, 12, 14, 16, 20;

переулок Затеевский, 2;

проспект Фрунзе, 24, 26, 32, 32/1, 40, 46, 86

ИСТОЧНИК KP.RU