2019-10-29T07:42:05+03:00
Общество

Томичей приглашают на Большой этнографический диктант

Участниками могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
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Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября в 11.00. Написание диктанта займет 45 минут. Максимальная сумма баллов, которую можно получить за все задания — 100.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта, сообщает пресс-служба администрации Томска.

В Томске диктант пройдет на следующих площадках:

- Заозерная школа №16 (ул.Береговая, 6)

- СибГМУ (ул.Московский тракт, 2/7)

- НИ ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд.310)

- ТГПУ (ул.К.Ильмера, 15/1, ауд.304)

- ТГАСУ (ул.79 Гвардейской Дивизии, д. 25, стр.2)

- ТУСУР (пр. Ленина, 40, ауд. 428)

- Томский индустриальный техникум (ул. А.Беленца, 11)

- Научная библиотека имени А.С.Пушкина (ул. Карла Маркса, 14)

- Информационный центр по атомной энергии (пл. Ленина, 8)

- Томское региональное отделение партии «Единая Россия» (пл.Ленина, 8, каб 31)

- НИ ТГУ (пр. Ленина, 34, (корпус 16, Научная библиотека ТГУ, большой конференц-зал)

- Исправительная колония № 4 (ул. Нахимова, 3/1)

- Средняя общеобразовательная школа УФСИН (Кольцевой проезд, 20)

- Железнодорожный вокзал, станция «Томск 1» (пр. Кирова, 70)

Проверить свои знания также можно на официальном сайте диктанта. Там будет организовано электронное тестирование с 1 по 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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