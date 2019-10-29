Томичей приглашают на Большой этнографический диктант
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября в 11.00. Написание диктанта займет 45 минут. Максимальная сумма баллов, которую можно получить за все задания — 100.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта, сообщает пресс-служба администрации Томска.
В Томске диктант пройдет на следующих площадках:
- Заозерная школа №16 (ул.Береговая, 6)
- СибГМУ (ул.Московский тракт, 2/7)
- НИ ТПУ (пр. Ленина, 30, ауд.310)
- ТГПУ (ул.К.Ильмера, 15/1, ауд.304)
- ТГАСУ (ул.79 Гвардейской Дивизии, д. 25, стр.2)
- ТУСУР (пр. Ленина, 40, ауд. 428)
- Томский индустриальный техникум (ул. А.Беленца, 11)
- Научная библиотека имени А.С.Пушкина (ул. Карла Маркса, 14)
- Информационный центр по атомной энергии (пл. Ленина, 8)
- Томское региональное отделение партии «Единая Россия» (пл.Ленина, 8, каб 31)
- НИ ТГУ (пр. Ленина, 34, (корпус 16, Научная библиотека ТГУ, большой конференц-зал)
- Исправительная колония № 4 (ул. Нахимова, 3/1)
- Средняя общеобразовательная школа УФСИН (Кольцевой проезд, 20)
- Железнодорожный вокзал, станция «Томск 1» (пр. Кирова, 70)
Проверить свои знания также можно на официальном сайте диктанта. Там будет организовано электронное тестирование с 1 по 4 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU