Предпринимателя из Томской области задержали за незаконную реализацию алкогольной продукции

СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-29T06:55:36+03:00

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЗАТО Северск выявили факт незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенной неоднократно, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляла жительница города Северска, 1951 года рождения, являясь индивидуальным предпринимателем. Женщина ранее уже была подвергнута административному наказанию. При отсутствии лицензии на данный вид деятельности она дала устное указание продавцу на осуществление за денежное вознаграждение незаконной розничной продажи спиртосодержащей жидкости.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

ИСТОЧНИК KP.RU