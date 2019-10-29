2019-10-29T04:26:21+03:00
Происшествия

Сегодня в Томске ожидается до +10 °С

Последние дни октября выдались неожиданно теплыми
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Отличный осенний день, чтобы прогуляться в паркеОтличный осенний день, чтобы прогуляться в паркеФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Вторник, 29 октября, порадует томичей теплом, но, вместе с тем, нам сообщают о штормовом предупреждении.

По информации Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в регионе городу ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, мокрый снег, усиление ветра 15-20 м/с, местами шквалистые порывы 25-27 м/с.

В Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днем +7...+10 °С.

В условиях гололеда томичей просят проявлять повышенную осторожность на дорогах и соблюдать дистанцию и требования дорожных знаков, не нарушать установленные скоростные режимы, правила маневрирования и проезда пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичей приглашают на Большой этнографический диктант
Предпринимателя из Томской области задержали за незаконную реализацию алкогольной продукции
Школа здоровья во Всемирный день борьбы с инсультами пройдет в Томске
Лопни его селезенка: житель Томской области палкой искалечил приятеля
Осенний сезон бесплатных просветительских семинаров по теме ЖКХ начался в Томске
47 нетрезвых водителей задержано за выходные в Томской области
Традиционная благотворительная ярмарка-раздача котиков состоится в Томске
С 2020 года доплаты к пенсии будут назначаться томичам через органы соцзащиты
Народные дружинники из Асина и Северска признаны лучшими в Томской области
Никита Синельников из Томска завоевал «серебро» на международной астрономической олимпиаде
Томские сельчанки перейдут на сокращенный рабочий день
Мать с грудным ребенком попала в ДТП на перекрестке в Томске
Мужчин до 40 лет приглашают провериться на онкологию по акции «Томский бородабрь»
Чтобы томичи не пропаливались под лед, мэрия поставит 15 табличек
Международный фестиваль «Устами детей говорит мир» стартует в Томске
Пропавшая семья из Томска найдена сотрудниками полиции на дороге
39% опрошенных томичей принципиально не выращивают дома цветы
Новые подходы к профилактике ВИЧ/СПИД обсудят в Томске
Отцу, не платившему алименты, запретили водить автомобиль в Томской области
Томская компания разработала игру по работе научной команды
Баскетболисты России и Казахстана сразятся за Кубок Белова в Томске
Девушка-подросток попала под колеса такси ночью в Томске
Такси на кладбище: житель Томской области покупал там гашиш
Поссорившись, женщина убила своего сожителя в Томской области
Рецидивист избил своего брата бейсбольной битой, за что отправится в томскую колонию
Синоптики предупреждают жителей Томска и области об ухудшении погоды в понедельник
В томских водоемах спасли рыбу на сумму 2 миллиона рублей