Сегодня в Томске ожидается до +10 °С

СЕГОДНЯ 04:26 2019-10-29T04:26:21+03:00

Отличный осенний день, чтобы прогуляться в парке Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

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Вторник, 29 октября, порадует томичей теплом, но, вместе с тем, нам сообщают о штормовом предупреждении.

По информации Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в регионе городу ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, мокрый снег, усиление ветра 15-20 м/с, местами шквалистые порывы 25-27 м/с.

В Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днем +7...+10 °С.

В условиях гололеда томичей просят проявлять повышенную осторожность на дорогах и соблюдать дистанцию и требования дорожных знаков, не нарушать установленные скоростные режимы, правила маневрирования и проезда пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU