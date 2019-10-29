Сегодня в Томске ожидается до +10 °С
Вторник, 29 октября, порадует томичей теплом, но, вместе с тем, нам сообщают о штормовом предупреждении.
По информации Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в регионе городу ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления, мокрый снег, усиление ветра 15-20 м/с, местами шквалистые порывы 25-27 м/с.
В Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днем +7...+10 °С.
В условиях гололеда томичей просят проявлять повышенную осторожность на дорогах и соблюдать дистанцию и требования дорожных знаков, не нарушать установленные скоростные режимы, правила маневрирования и проезда пешеходных переходов.
ИСТОЧНИК KP.RU