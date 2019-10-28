2019-10-28T13:49:45+03:00
Недвижимость

Осенний сезон бесплатных просветительских семинаров по теме ЖКХ начался в Томске

В этом году обучение прошли уже 40 человек
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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С 29 октября по 1 ноября на базе комитета по местному самоуправлению (ул. Кузнецова, 28а) будет проходить семинар для активных томичей, а также председателей и членов советов многоквартирных домов, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Уточняется, что на семинаре слушатели узнают, как провести общее собрание в доме, выбрать способ управления и создать совет многоквартирного дома. Также им разъяснят вопросы содержания общего имущества многоквартирного дома, его капитального и текущего ремонта. Собственникам жилья расскажут, как формируются тарифы на коммунальные услуги, как устроены инженерные сети и как лучше экономить на платежах. Перед слушателями выступят юристы в сфере ЖКХ. Занятия будут проходить с 18:30 по адресу ул. Кузнецова, 28а.

Цикл консультаций и семинаров для активных жителей по вопросам ЖКХ администрация Томска организует с 2011 года по поручению мэра Ивана Кляйна. В ноябре и декабре запланировано провести специализированные семинары на темы: «Договор управления многоквартирным домом», «Бюджет многоквартирного жилого дома» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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