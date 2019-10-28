2019-10-28T13:26:38+03:00
Общество

47 нетрезвых водителей задержано за выходные в Томской области

Для нетрезвых водителей, которые на момент задержания уже были лишены права управления, предусмотрена уголовная ответственность
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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В Томской области подвели итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». За выходные на дорогах области задержано 47 водителей в состоянии опьянения.

«Из числа задержанных 8 человек управляли транспортными средствами с признаками опьянения «повторно», то есть, будучи лишенными права управления за такое же правонарушение. Кроме того, задержан 61 водитель, не имеющий или лишенный права управления. На специализированные стоянки эвакуированы 26 транспортных средств», – сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Для водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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