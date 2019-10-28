Традиционная благотворительная ярмарка-раздача котиков состоится в Томске

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-28T12:56:44+03:00

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В очередной раз Томская зоозащитная организация «Содружество» проведет ярмарку-раздачу котов, которая состоится 3 ноября в ТЦ «Город» на ул. Герцена, 61/1 с 12:00 до 18:00.

Каждый желающий сможет забрать с собой питомца, но для этого будет нужно иметь при себе паспорт, так как животные отдаются только по договору. Также на месте будет находиться ветеринар, который проведет осмотр животных и проконсультирует новых хозяев.

Также в рамках мероприятия состоится Гаражная распродажа, средства с которой пойдут в общий фонд зоозащитной организации «Содружество» и будут направлены на помощь животным. Кроме того, желающие могут поддержать фонд другим способом — принести для животных корм, подстилки, медикаменты, игрушки и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU