С 2020 года доплаты к пенсии будут назначаться томичам через органы соцзащиты

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-28T12:35:17+03:00

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С нового года вместо федеральной социальной доплаты к пенсии в Томской области будет назначаться региональная. Выплату будут предоставлять органы социальной защиты населения за счет областного бюджета и федеральных субсидий, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что с 1 января 2020 года социальную доплату смогут получать неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения ниже 9 546 рублей. На эти цели в 2020 году будет направлено 838 млн рублей.

По словам начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной, региональная доплата производится, если величина прожиточного минимума в субъекте выше общероссийской. Пенсионерам, уже получавшим доплату, выплату сделают автоматически — на основе данных Пенсионного фонда. Тем, кто не имеет выплаты, но уровень его совокупного дохода ниже 9 546 рублей, нужно в течение декабря 2019 года обратиться в органы соцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU